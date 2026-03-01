दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि कैसे आई…उन्होंने तो श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे : महंत

आर्य संत वरुण दास जी महाराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए आईएएनएस से कहा, 'बहुत अच्छा, स्वागत है। ये वही लोग हैं जो कभी राम को काल्पनिक कहते थे, जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करते रहे और राम मंदिर के विरोध में, बाबरी मस्जिद के समर्थन में वे वकीलों को नियुक्त कर रहे थे, लेकिन आज साबित हो गया है भगवान राम जन-जन मे व्याप्त हैं। इन्हें पता चल गया कि बिना राम के कुछ भी नहीं है। अब प्रभु श्रीराम के दर्शन के बाद उनकी बुद्धि को थोड़ा बल मिले।'