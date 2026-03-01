26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि कैसे आई…उन्होंने तो श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे : महंत

Mahant Sitaram Das on Digvijaya Singh : रामभक्त या चुनावी ढोंग? अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर संतों का गुस्सा फूटा।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 26, 2026

दिग्विजय सिंह के अयोध्या में श्रीराम मंदिर में दर्शन पर महंत ने उठाए सवाल, PC- IANS

अयोध्या : रामनवमी के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को अयोध्या में स्थित राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने दर्शन के बाद खुद को सौभाग्यशाली बताया लेकिन संत-समाज में आक्रोश हैं। उन्हें पुराने दिन याद रहे हैं, जब दिग्विजय ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे।

महंत सीताराम दास ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, ये राजनीति जुमलेबाज लोग हैं। पहले ये राम के अस्तित्व पर सवाल करते हैं, रामसेतु को काल्पनिक कहते हैं और मंदिर की जगह शौचालय बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज उन्हीं राम भगवान के दर पर माथा टेकने के लिए आए हैं। मेरा तो यही कहना है कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें और इनका मार्गदर्शन करने में मदद करें। हमारा यही कहना है कि ऐसे लोग दर्शन जरूर करें, लेकिन देश में जातिगत भेदभाव न फैलाएं।

महंत सीताराम दास ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने लाभ के लिए माथे पर टीका भी लगा सकते हैं और टोपी भी पहन सकते हैं। इनकी हमेशा कोशिश रही है कि सनातन को धूमिल किया जाए, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने चरणों में झुकने के लिए मजबूर कर दिया है।

आर्य संत वरुण दास जी महाराज ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए आईएएनएस से कहा, 'बहुत अच्छा, स्वागत है। ये वही लोग हैं जो कभी राम को काल्पनिक कहते थे, जो हमेशा राम मंदिर का विरोध करते रहे और राम मंदिर के विरोध में, बाबरी मस्जिद के समर्थन में वे वकीलों को नियुक्त कर रहे थे, लेकिन आज साबित हो गया है भगवान राम जन-जन मे व्याप्त हैं। इन्हें पता चल गया कि बिना राम के कुछ भी नहीं है। अब प्रभु श्रीराम के दर्शन के बाद उनकी बुद्धि को थोड़ा बल मिले।'

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अयोध्या और राम मंदिर यात्रा पर महाराज महामंडलेश्वर विष्णु दास कहते हैं, 'कांग्रेस के लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। अब दिग्विजय सिंह को बुद्धि कैसे आ गई। दिग्विजय स्वयं भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और आज मंदिर में दर्शन करके दिखावा कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि श्री राम के दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह की समझ से पर्दा हटेगा। मेरा यही कहना है कि दर्शन के बाद भगवान राम के अस्तित्व और सनातन धर्म पर सवाल मत उठाना।'

ये भी पढ़ें

बार-बार जमानत की याचिका लगा रहा था कैदी, नहीं मिली तो जेल के अंदर ही कर ली आत्महत्या
मथुरा
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि कैसे आई…उन्होंने तो श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे : महंत

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Navami 2026 Surya Tilak Live : अयोध्या में राम नवमी, सूर्य तिलक का लाइव चमत्कार, समय और दर्शन की पूरी जानकारी

Ram Navami 2026 Surya Tilak Live
धर्म और अध्यात्म

Ram Navami 2026: रामनवमी पर अयोध्या जा रहे हैं, तो जान ले संतों की ये अपील…इस बार घर पर ही मनाएं पर्व

Ram Navami 2026
अयोध्या

कौन है, जर्मनी का नन्हा अंजनेय! अयोध्या में ‘राम-राम’ जप सुन हर कोई रह गया दंग… अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

नन्हा अंजनेय (फोटो-ANI), राम मंदिर फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या

भारतीय रुपये के गिरावट पर सपा सांसद का सरकार पर हमला, विदेश नीति पर उठाए सवाल

mp awadhesh prasad said that change of power is going to happen in bihar
अयोध्या

अयोध्या में सुरक्षा का बड़ा विस्तार, एनएसजी हब की स्थापना से ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती, पर्यटन और ढांचे को भी मिलेगा नया बल

ram mandir
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.