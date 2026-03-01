बार-बार जमानत की याचिका लगा रहा था कैदी, नहीं मिली तो जेल के अंदर ही कर ली आत्महत्या

मामले को लेकर जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि बीते बुधवार रात करीब 2 बजे एक बंदी द्वारा बंद बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। रात में बंदी सुरेश जब शौचालय गया, तब करीब 10 मिनट तक वह वापस नहीं आया। ऐसे में बैरक के अंदर मौजूद जो रात्रि पहरेदार थे, उन्होंने उसे जाकर देखा तो पाया गया कि बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। पहरेदारों ने तुरंत इस घटना की सूचना जेल के बाहर तैनात सिपाही को दी, और सिपाही ने अन्य अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। उस समय बंदी की सांसें चल रही थी। तुरंत उसे मथुरा के जिला कारागार अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कैदी की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।