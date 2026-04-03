बुर्कानशीं लुटेरी! नकाबपोश महिला ने तमंचा दिखाकर लूट लिए दुकान से जेवरात

दुकानदार अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही महिला ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर शोर मचाया तो गोली मार देगी। महिला ने पलक झपकते ही काउंटर पर रखे करीब 26 ग्राम सोने के हार और चेन अपने बैग में भरे और असलहा लहराते हुए तंग गलियों की तरफ भाग निकली। यह पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास के दुकानदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब दुकानदार ने शोर मचाते हुए महिला का पीछा किया तब तक महिला काफी दूर जा चुकी थी।