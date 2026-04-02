हनुमान जयंती पर अयोध्या पहुंचे गौतम अडाणी, परिवार सहित किए राम लला के दर्शन

करीब 30 मिनट मंदिर में बिताने के बाद गौतम अडाणी ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा मुझे और मेरे परिवार को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यह एक भावुक पल है, एक गर्व का पल है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उन्होंने देश की प्रगति और सुख-शांति के लिए प्रार्थना भी की। अडाणी ने कहा कि भगवान राम के आदर्श हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।