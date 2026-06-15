राम मंदिर दान कोष विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की उठी मांग, श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल

पत्र में उल्लेख किया गया है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में श्रीराम मंदिर के दान कोष से कथित धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय SIT का भी जिक्र किया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि अब तक किसी भी संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज होने या आधिकारिक जांच प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।