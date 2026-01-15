बृजभूषण सिंह के कार्यक्रम में जाने वाले सिंगर संजय यदुवंशी की अखिलेश यादव से मुलाकात; 17 जनवरी को…

अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मकर संक्राति के बाद 17 जनवरी तक यहां के संगठन के बारे में घोषणा की संभावना है। बता दें कि जिला और महानगर कमेटी भंग हुए एक महीने से ज्यादा समय हो चुका है। पार्टी सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं जिला कमेटी की घोषणा 2027 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से करेंगे। बताया जा रहा कि 15 और 16 जनवरी को संभवतः उड़ीसा में कार्यक्रम होने से वह लखनऊ से बाहर होंगे।