भारतीय रुपये के गिरावट पर सपा सांसद का सरकार पर हमला, विदेश नीति पर उठाए सवाल

रुपये के कमजोर होने का सबसे बड़ा नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था को हो रहा है। सांसद ने बताया कि यह गिरावट सिर्फ एक-दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर देश के हर हिस्से पर पड़ेगा। खास तौर पर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। महंगाई बढ़ने से लोग पहले से ज्यादा परेशान होंगे। कृषि क्षेत्र में खाद, कीटनाशक और बीज जैसे सामान ज्यादातर आयात होते हैं। रुपये कमजोर होने से ये चीजें महंगी हो जाएंगी। किसानों की लागत बढ़ेगी और फसल का दाम कम होने से उनका नुकसान होगा। बाजार में भी सामान की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर आदि भी महंगे हो जाएंगे। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मुश्किल होगी।