अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सख्त सुरक्षा, तीन दिन रूट डायवर्जन लागू, जानिए कौन-से रास्ते होंगे बंद

अयोध्या मार्ग पर रूट डायवर्जन
अयोध्या जिले में आगामी दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने भीड़ और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 18 अक्तूबर की रात 12 बजे से 20 अक्तूबर तक, कार्यक्रम एवं भीड़ समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी रूट डायवर्जन के अनुसार, जनपद बस्ती की ओर से आने वाले वे वाहन जिन्हें अयोध्या होकर लखनऊ जाना है। वे लोलपुर चौराहा से कटरा तिराहा होते हुए कोल्हमपुर–मनकापुर अथवा कटी तिराहा–तरबगंज–कर्नलगंज मार्ग से होकर लखनऊ जा सकेंगे। वहीं, ऐसे वाहन जिन्हें गोरखपुर या बस्ती की ओर जाना है। वे लोलपुर मार्ग से सीधे बस्ती–गोरखपुर जा सकते हैं। या फिर नवाबगंज के कटी तिराहा से कोल्हमपुर–मनकापुर मार्ग के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।
पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ताकि दीपोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने कहा है कि दीपोत्सव के भव्य आयोजन को देखते हुए हर प्रवेश मार्ग पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। यातायात पुलिस को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
