Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सख्त सुरक्षा, तीन दिन रूट डायवर्जन लागू, जानिए कौन-से रास्ते होंगे बंद

दीपोत्सव 2025 को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। 18 से 20 अक्तूबर तक बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

less than 1 minute read

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Oct 18, 2025

Ayodhya

अयोध्या मार्ग पर रूट डायवर्जन की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

अयोध्या जिले में आगामी दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस प्रशासन ने भीड़ और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए बड़े मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 18 अक्तूबर की रात 12 बजे से 20 अक्तूबर तक, कार्यक्रम एवं भीड़ समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन द्वारा जारी रूट डायवर्जन के अनुसार, जनपद बस्ती की ओर से आने वाले वे वाहन जिन्हें अयोध्या होकर लखनऊ जाना है। वे लोलपुर चौराहा से कटरा तिराहा होते हुए कोल्हमपुर–मनकापुर अथवा कटी तिराहा–तरबगंज–कर्नलगंज मार्ग से होकर लखनऊ जा सकेंगे। वहीं, ऐसे वाहन जिन्हें गोरखपुर या बस्ती की ओर जाना है। वे लोलपुर मार्ग से सीधे बस्ती–गोरखपुर जा सकते हैं। या फिर नवाबगंज के कटी तिराहा से कोल्हमपुर–मनकापुर मार्ग के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।

वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग न करें

पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ताकि दीपोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने कहा है कि दीपोत्सव के भव्य आयोजन को देखते हुए हर प्रवेश मार्ग पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। यातायात पुलिस को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 09:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सख्त सुरक्षा, तीन दिन रूट डायवर्जन लागू, जानिए कौन-से रास्ते होंगे बंद

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ayodhya Deepotsav 2025: 26 लाख दीपों से जगमगाएगी रामनगरी: अयोध्या में आस्था, उत्साह और रोशनी का महासंगम, देखें तस्वीरें

जन सहभागिता बनेगी दीपोत्सव की असली चमक, 33,000 स्वयंसेवक सजा रहे सरयू तट (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या

रामलला के दर्शन कर भावुक हुए स्वामी रामभद्राचार्य, मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान

अयोध्या

Ayodhya में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से, अक्षय नवमी से 14 कोसी परिक्रमा और देवउठनी एकादशी पर भारी भक्त सैलाब

अयोध्या में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा (फोटो सोर्स : Ai )
अयोध्या

देखते ही देखते हो गई CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत! सेविका ने…

rawat temple mahant ram milan das in ayodhya dies
अयोध्या

भोजन के बाद निकला झाग, रावत मंदिर के महंत की रहस्यमयी मौत, 8 करोड़ की जमीन डील से जुड़ा है क्या राज़?

Ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.