अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सख्त सुरक्षा, तीन दिन रूट डायवर्जन लागू, जानिए कौन-से रास्ते होंगे बंद

पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। ताकि दीपोत्सव के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो। अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने कहा है कि दीपोत्सव के भव्य आयोजन को देखते हुए हर प्रवेश मार्ग पर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। यातायात पुलिस को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।