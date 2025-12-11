अयोध्या हाईवे पर बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई रीवा के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 8 की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, बोलेरो में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के श्रद्धालु सवार थे जो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद के बाद लौट रहे थे। भोर करीब पांच बजे पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्राली से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।