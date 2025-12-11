11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अयोध्या

अयोध्या हाईवे पर बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई रीवा के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 8 की हालत गंभीर

अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली और बोलेरो की आमने-सामने की टक्कर में मध्य प्रदेश रीवा के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी लोग रामलला का दर्शन करके वापस लौट रहे थे।

अयोध्या

Mahendra Tiwari

Dec 11, 2025

अयोध्या के भदरसा इलाके में प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार तड़के श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि आठ गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार, बोलेरो में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के श्रद्धालु सवार थे जो अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद के बाद लौट रहे थे। भोर करीब पांच बजे पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी सामने चल रही ट्रैक्टर-ट्राली से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

खबर अपडेट की जा रही है

Published on:

11 Dec 2025 10:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या हाईवे पर बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई रीवा के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 8 की हालत गंभीर

