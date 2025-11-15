Azamgarh News: माफिया कुंटू सिंह की पत्नी वंदना सिंह समेत 3 गिरफ्तार

Azamgarh Crime: आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए हत्या मामले के तीन आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। मुख्य आरोपी नीरज पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी शिवशंकर उर्फ शंकर और सूरज उर्फ मंटू को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल नीरज को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी पवई में भर्ती कराया गया है।