Azamgarh News: भाई की शादी में शामिल होने आए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

Azamgarh Accident News: आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-28 पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तमरुआ गांव निवासी विनोद निषाद (28) पुत्र टिल्ठू निषाद की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना सुबह करीब साढ़े नौ बजे लखमीपुर पेट्रोल पंप के समीप हुई। जानकारी के अनुसार विनोद बाइक से घर से निकले थे। वह पेट्रोल भराने और कुछ कागजात ऑनलाइन कराने जा रहे थे। पेट्रोल पंप से लगभग 100 मीटर पहले डिवाइडर के पास उनकी क्षत-विक्षत लाश पड़ी मिली, जबकि पास ही उनकी बाइक स्टार्ट हालत में खड़ी थी।
ग्रामीणों का अनुमान है कि विनोद लघुशंका के बाद सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक के भाई मनोज निषाद ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। विनोद पांच भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर के थे। वह लुधियाना में सिलाई-कढ़ाई का कार्य करते थे और मई में अपने भाई की शादी में शामिल होने घर आए थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। हादसे की खबर से पत्नी सीमा और मां सावित्री देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
थाना प्रभारी देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की