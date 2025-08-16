Azamgarh News: भाई की शादी में शामिल होने आए युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, मचा कोहराम

मृतक के भाई मनोज निषाद ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। विनोद पांच भाइयों और एक बहन में तीसरे नंबर के थे। वह लुधियाना में सिलाई-कढ़ाई का कार्य करते थे और मई में अपने भाई की शादी में शामिल होने घर आए थे। उनके दो छोटे बच्चे हैं। हादसे की खबर से पत्नी सीमा और मां सावित्री देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।