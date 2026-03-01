Azamgarh News: गो तस्कर का हुआ एनकाउंटर, मची सनसनी



पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गोवध की घटनाओं को अंजाम देता था। 16-17 मार्च की रात उन्होंने इमलीपुर में एक पशु का वध किया था और पहचान छिपाने के लिए अवशेष वहीं छोड़ दिए थे। घटना के बाद सभी आरोपी अलग-अलग भाग गए थे और लगातार ठिकाने बदल रहे थे।

पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। उसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।