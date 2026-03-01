Azamgarh News: ऑटो से ले जा रहे थे हेरोइन, इस तरीके से हुए गिरफ्तार



पुलिस के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक ऑटो में सवार दो व्यक्ति हेरोइन लेकर संजरपुर की ओर आ रहे हैं और किसी आपराधिक वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी की और ऑटो को रोकने का प्रयास किया। भागने की कोशिश के दौरान वाहन बंद हो गया, जिससे पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया।