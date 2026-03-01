Azamgarh News: आजमगढ़ में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार



बताया जा रहा है कि यह मामला हरैया ब्लॉक के पूरा बाल नारायण गांव के पूर्व प्रधान अमित कुमार यादव से जुड़ा है। वर्ष 2021 का लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित था। आरोप है कि इस भुगतान को जारी करने के बदले ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी।