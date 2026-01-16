Azamgarh News: पूर्व सैनिकों के लिए खुलेगी सीएसडी कैंटीन, रक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश, सपा सांसद धर्मेन्द्र यादव ने की थी मांग



बताया जा रहा है कि सीएसडी कैंटीन की मांग काफी समय से लंबित थी। पूर्व सैनिकों और समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कई बार मांग उठाई गई थी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेता, लोकसभा में मुख्य सचेतक, लोक लेखा समिति के सदस्य एवं आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर अपने संसदीय क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन खोलने का प्रस्ताव रखा था।