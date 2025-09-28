Azamgarh News: किशोरी से छेड़खानी के आरोपी का एनकाउंटर

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम रौनापार थाना क्षेत्र में वादिनी की नाबालिग पुत्री बकरी चरा रही थी। इसी दौरान आरोपी छोटू पुत्र लौटन, निवासी रेलवे स्टेशन थाना सिधारी, ने किशोरी से छेड़खानी की और गाल व पीठ पर काट लिया। शोर मचाने पर वह फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।