Azamgarh News: तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मासूम बच्ची की मौत, दंपति घायल



घटना के बाद सभी घायलों को संयुक्त चिकित्सालय लालगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं रामवती देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया। इंद्रमणि राम को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

इस हादसे से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी परिवार एक बच्ची को खो चुका है, जिससे यह घटना उनके लिए गहरा सदमा बनकर आई है।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है।