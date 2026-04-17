Azamgarh News: पढ़ाई के जगह बच्चे कर रहे थे कार्य, बीएसए ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित



जारी आदेश में कहा गया है कि यह आचरण शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के विपरीत है और शिक्षक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रधानाध्यापक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अजमतगढ़ से संबद्ध किया गया है।

इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी हरैया को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और निर्देश दिए गए हैं कि आरोप पत्र तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।