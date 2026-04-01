Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री



इस घटना के चलते कुछ समय के लिए एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सामान्य कराया। पवई थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। उन्होंने चालक की सतर्कता को सराहते हुए कहा कि उसकी समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।