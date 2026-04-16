पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसा, चलती बस धू-धू कर जली, ऐसे बची यात्रियों की जान

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद बस में आग लग गई।हालांकि, इसके वास्तविकता के लिए पड़ताल की जा रही है। बस में लगी आग पर काबू पाने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के आवागमन को सामान्य कर दिया। पवई थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि बस में आग लग गई थी और सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी के भी हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने चालक की सूझबूझ की तारीफ की है और कहा है कि चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल, इस मामले में जांच की जा रही है और बस में आग लगने की असली वजह क्या थी इसका पता लगाया जा रहा है।