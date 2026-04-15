हिंदू लड़कियों के साथ आजमगढ़ में पकड़ाए गैर समुदाय के 3 लड़के, जा रहे थे अजमेर शरीफ, लव जिहाद की आशंका

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि युवक अपनी असली पहचान छुपा कर धोखाधड़ी के जरिए दोनों लड़कियों को कहीं ले जाने की फिराक में थे। सूचना मिलने के बाद अरपीएफ से संपर्क साधा गया और जनपद की पुलिस ने पांच लोगों को कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन से नीचे उतार लिया। इसमें दो युवतियां हिंदू थी और तीन युवक मुस्लिम समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां बालिक हैं। फिलहाल, मामले में आगे की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।