आजमगढ़: योगी सरकार में फर्जी हाफ एनकाउंटर: बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

Police destroyed CCTV footage of a half-encounter in Azamgarh; BJP MLC raises questions: आजमगढ़ में बीजेपी बूथ अध्यक्ष के हाफ एनकाउंटर को बीजेपी के ही विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने गलत बताया है। उन्होंने एक पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के बाद बूथ अध्यक्ष का फर्जी एनकाउंटर किया गया है।‌ मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस घटना के जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। दरअसल 28 मार्च को हाफ एनकाउंटर हुआ था, जिस पर देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। घटना थाना जीयनपुर का है।