आजमगढ़ में भूमाफिया गिरोह पर पुलिस एक्शन, 2.87 करोड़ की ठगी के आरोपियों के खिलाफ मुनादी, कोर्ट ने दिया था आदेश

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गिरोह के फरार सदस्य संगम राय उर्फ कुंदन राय समेत गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुनादी कराई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों और उनके मकान के पास पहुंचकर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई और इस दौरान उनके मकान पर नोटिस भी चस्पा किए गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान गवाह भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस टीम ने आरोपियों के परिजनों को तय सीमा के भीतर आरोपियों को अदालत में पेश करने की चेतावनी दी।