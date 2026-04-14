14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: मुझसे गर्लफ्रेंड की तरह बात किया करो, स्कूल के क्लर्क ने छात्रा पर बनाया दबाव, मुकदमा दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र से गुरु-शिष्य संबंधों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा ने विद्यालय के ही एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लगातार फोन कर परेशान करता था और अनुचित संबंध [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Apr 14, 2026

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र से गुरु-शिष्य संबंधों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा ने विद्यालय के ही एक कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे लगातार फोन कर परेशान करता था और अनुचित संबंध बनाने का दबाव डालता था।


जानकारी के अनुसार, मामला राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, तहबरपुर से जुड़ा है। छात्रा ने विद्यालय के क्लर्क वीरेंद्र राय उर्फ लूलूर राम के खिलाफ थाना तहबरपुर में तहरीर दी है। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि आरोपी बार-बार फोन कर उससे बातचीत करने के लिए मजबूर करता था और गर्लफ्रेंड की तरह बात करने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने से वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी।


पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पास आरोपी की बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे वह साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में तहबरपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Apr 2026 10:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: मुझसे गर्लफ्रेंड की तरह बात किया करो, स्कूल के क्लर्क ने छात्रा पर बनाया दबाव, मुकदमा दर्ज

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: कक्षा में सो रहे मासूम को बंद कर घर चले गए शिक्षक, दो घंटे तक स्कूल में कैद रहा छात्र

आजमगढ़

आजमगढ़: योगी सरकार में फर्जी हाफ एनकाउंटर: बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

फोटो सोर्स- ChatGPT
आजमगढ़

Azamgarh News: विश्व हिंदू परिषद का झंडा हटाकर भीम आर्मी का झंडा लगाने पर हुआ बवाल, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात

Azamgarh
आजमगढ़

आजमगढ़ में भूमाफिया गिरोह पर पुलिस एक्शन, 2.87 करोड़ की ठगी के आरोपियों के खिलाफ मुनादी, कोर्ट ने दिया था आदेश

आजमगढ़

Azamgarh News: भू माफिया केसी राय के सभी ठिकानों पर नोटिक चस्पा

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.