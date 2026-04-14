Azamgarh News: मुझसे गर्लफ्रेंड की तरह बात किया करो, स्कूल के क्लर्क ने छात्रा पर बनाया दबाव, मुकदमा दर्ज



पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पास आरोपी की बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसे वह साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इस संबंध में तहबरपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्रा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।