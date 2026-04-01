Azamgarh News: लाखों का बैंक घोटाला, 7 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज



मामले में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनमें प्रमोद कुमार पाल, ठाकुर कुमार भारती, राजकुमार रमा, संजय यादव, प्रदीप कुमार यादव, चंदन सरोज और आलोक कुमार दुबे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस धोखाधड़ी में लाखों रुपये का गबन हुआ है। इनमें ठाकुर कुमार भारती पर सबसे अधिक, करीब 10.89 लाख रुपये हड़पने का आरोप है, जबकि अन्य आरोपियों पर भी बड़ी रकम गबन करने की बात सामने आई है।

शाखा प्रबंधक के मुताबिक, कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा फील्ड जांच के दौरान इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि संबंधित कर्मचारी ग्राहकों से पैसा लेने के बाद उसे बैंक में जमा नहीं कर रहे थे और बाद में संपर्क से बाहर हो गए।

काफी प्रयास के बावजूद जब आरोपियों द्वारा रकम वापस नहीं की गई, तब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही सभी के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।