Azamgarh News: आजमगढ़ में कल रहेगा रूट डाइवर्जन, शहर में जाने के पहले जान लें नया रूट

Azamgarh News: जनपद में 6 अप्रैल को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए यातायात विभाग ने विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम थाना कंधरापुर क्षेत्र के मीरिया रेहड़ा गांव में आयोजित होना है, जिसके चलते सुरक्षा और यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए कुछ मार्गों पर आवागमन में बदलाव किया गया है।

जारी निर्देशों के मुताबिक, सेहदा अंडरपास से बिलरियागंज की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में सेहदा अंडरपास से भंवरनाथ चौराहा होते हुए जुनैदगंज चौराहा के रास्ते बिलरियागंज जाने की सलाह दी गई है।