Azamgarh news: मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, चाकू गोदकर किया था दोस्ती का कत्ल

सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि हस्सान की हत्या किए जाने के बाद आरोपी इरफान मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह उसकी लोकेशन मिली और पुलिस ने नकाबंदी की। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।