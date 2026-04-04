आजमगढ़ में खून से सनी दोस्ती, बैठकर की बात फिर चाकू गोदकर हत्या

चाकू द्वारा किए गए हमले में हस्सान गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद मौके पर खड़े अन्य लोग में अफरा तफरी मच गई। हस्सान की चीखने आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में उसे मुबारकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे एक मामूली बात में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि हस्सान काफी मेहनती था और शांत स्वभाव का था। लोग इस बात को मानने को तैयारी नहीं है कि हस्सान के साथ किसी की लड़ाई भी हो सकती है।