आजमगढ़ में खेल-खेल में खतरनाक कदम, विवाद में बच्चे पर पेट्रोल फेंककर लगाई आग, गंभीर रूप से झूलसा

Azamgarh news: शहर कोतवाली इलाके में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। यहां बच्चों के बीच खेल-खेल को लेकर हुए विवाद के एक मामले ने खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी है कि इस विवाद में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और उसके बाद माचिस से आग लगा दी। इस घटना के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्चे की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।