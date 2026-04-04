6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

आजमगढ़ में खेल-खेल में खतरनाक कदम, विवाद में बच्चे पर पेट्रोल फेंककर लगाई आग, गंभीर रूप से झूलसा

आजमगढ़ में बच्चों के बीच खेल-खेल को लेकर हुए विवाद के एक मामले ने खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी है कि इस विवाद में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और उसके बाद माचिस से आग लगा दी...

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Apr 04, 2026

Azamgarh news: शहर कोतवाली इलाके में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। यहां बच्चों के बीच खेल-खेल को लेकर हुए विवाद के एक मामले ने खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी है कि इस विवाद में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया और उसके बाद माचिस से आग लगा दी। इस घटना के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्चे की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से निजामाबाद के फरहा गांव की रहने वाली अंजुम ने बताया है कि वह शहर कोतवाली के धर्मोनाला इलाके में किराए के मकान में रहती हैं। उन्होंने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि गुरुवार के शाम 7 बजे के आसपास उनका 8 वर्षीय बेटा ईशान मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था।

मोहल्ले का ही रहने वाला है आरोपी

उन्होंने बताया कि खेल-खेल में किसी बात को लेकर ईशान और मोहल्ले के ही रहने वाले इम्तियाज (काल्पनिक नाम) के बीच कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मामूली रूप से नोक झोक होने के बाद इम्तियाज ने ईशान के ऊपर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद उसने माचिस जलाकर ईशान को आग लगा दी। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़े और आग को किसी तरह बुझा लिया।

अंजुम ने बताया कि इस घटना के बाद उन्हें जानकारी दी गई, जिसके बाद वह ईशान को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि ईशान के दाहिना पैर काफी ज्यादा झुलस गया है और उसका इलाज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

अंजुम ने कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनके बेटे को जानबूझकर जान से मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, घटना के बाद पुलिस ने अंजुम की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर उचित और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 04:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में खेल-खेल में खतरनाक कदम, विवाद में बच्चे पर पेट्रोल फेंककर लगाई आग, गंभीर रूप से झूलसा

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh news: पार्टनर बने लुटेरे! साझेदारी के बहाने 2 करोड़ हड़पे, चुनाव व शादी में किए खर्च

CG Fraud: निजी कंपनी में मेंबरशिप के नाम पर धोखाधड़ी, दो युवतियों सहित 4 गिरफ्तार
आजमगढ़

Azamgarh News: फर्जी बिजली बिल देकर हड़प लेता था ग्राहकों के पैसे, गिरफ्तार

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: महानगर थानाध्यक्ष को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर, पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में कल रहेगा रूट डाइवर्जन, शहर में जाने के पहले जान लें नया रूट

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh news: मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, चाकू गोदकर किया था दोस्ती का कत्ल

prostitution gang encounter arrest two accused in UP
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.