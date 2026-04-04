आजमगढ़ में आग का तांडव, 85 बीघा गेहूं की फसल बर्बाद, किसानों में आक्रोश

सिधारी थाना क्षेत्र के गेलवारा गांव में हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने किसान के गेहूं के खेत को बर्बाद कर दिया। गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई थी, जिसके कारण आग ने तुरंत ही विकराल रूप ले लिया और इसमें 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अरहर की डालियां और पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि, किसानों की तत्परता के कारण आग आसपास के खेतों तक नहीं पहुंच पाई, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। वहीं, फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक पूरे पांच बीघा की फसल जल का नष्ट हो चुकी थी।