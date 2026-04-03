Azamgarh News: निजामाबाद ब्लैक पॉटरी को वैश्विक पहचान, ODOP योजना से कारीगरों को बड़ा लाभ

“एक जिला एक उत्पाद” योजना के अंतर्गत ब्लैक पॉटरी को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इस योजना के तहत कारीगरों को न केवल प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी की गई। सरकारी और निजी स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों, मेलों और एक्सपो में इन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, जिससे इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इन उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया है। इससे कारीगरों को सीधे ग्राहकों से जुड़ने का अवसर मिला और बिचौलियों पर निर्भरता कम हुई।