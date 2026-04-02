Azamgarh News: बिना शादी के बैरंग लौटी बारात, लड़की के पिता ने नहीं दी शादी की सहमति



मंगलवार को युवक बारात लेकर लड़की के गांव पहुंच गया और निकाह की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी दौरान लड़की के पिता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने विवाह का विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया।

सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दूल्हा, लड़की के पिता तथा एक अन्य परिजन को थाने ले गई। थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश की गई, लेकिन लड़की के पिता अपने निर्णय पर अड़े रहे। अंततः सहमति न बनने के कारण निकाह नहीं हो सका और बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना