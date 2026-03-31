कहीं बारिश तो कहीं धूप! अप्रैल महीने में कैसे रहेगा यूपी का मौसम? प्री मानसून को लेकर क्या है उम्मीद?

अप्रैल के पहले सप्ताह में, खासकर 3 से 5 अप्रैल के आसपास, यूपी के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 और 5 अप्रैल को हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाएं महसूस होंगी। IMD के मुताबिक, इन दिनों तापमान सामान्य या सामान्य से 1-2 डिग्री कम रह सकता है। इससे लोगों को गर्मी से अच्छी राहत मिलेगी। रातें भी आरामदायक रहेंगी। पहले पखवाड़े में तेज गर्मी नहीं पड़ेगी। दिन का तापमान ज्यादातर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। IMD ने अप्रैल के शुरुआती दिनों में लू (हीट वेव) की कोई बड़ी संभावना नहीं बताई है।