यूपी में अंडे पर नहीं लिखी जाएगी एक्सपायरी डेट, FSDA ने अचानक लिया ये बड़ा फैसला

अंडों को सही तापमान पर रखने से उनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर अंडे को 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए, तो इन्हें 35 से 45 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि 25 से 35 डिग्री के सामान्य तापमान पर ये केवल 14 दिनों तक अच्छे रहते हैं। नया नियम लागू होने पर मुर्गी अंडा देने के तुरंत बाद ही प्रोडक्शन डेट और एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। इससे यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा अंडा सीधे बाजार में जाएगा और कौन सा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा। इसी वजह से FSDA नियम को अभी लागू नहीं कर पा रहा है।