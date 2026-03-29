हत्या के प्रयास के आरोपी ‘अनार’ संग मुठभेड़, पुलिस ने पैर में मारी गोली, गाजीपुर से आया था आजमगढ़

लालगंज क्षेत्राधिकारी भूपेश पांडे ने बताया कि आरोपी रमेश यादव कई दिनों से पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार था और उसके गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आरोपी मुकदमा संख्या 55/26 हत्या के प्रयास के मामले में वांटेड था। इसी दौरान सूचना मिली कि वह गाजीपुर से तरवा की तरफ आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान अभियुक्त ने अपनी बाइक को नहीं रोका और तेजी से निकलने का प्रयास किया, जिसके कारण उसकी बाइक स्लिप कर गई। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई किए जाने के बाद उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।