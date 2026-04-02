गुजरात में पहली फिर गांव आकर की दूसरी शादी, बेटी संग आरोपी के घर पहुंची महिला

महिला ने आरोप लगाया है कि मिलने के बाद धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध गहरे हुए और दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। महिला का आरोप है कि दोनों करीब 13 वर्षों तक साथ रहे और इस दौरान दोनों की एक बेटी हुई है, जो 12 साल की है। महिला ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र कुछ माह पहले अपने गांव लौट आया और यहां आकर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस बात की जानकारी जब भोपाल में रहने वाली उसकी पहली पत्नी को लगी तो उसने जितेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।