Azamgarh News: बीजेपी की जिला कार्यकारिणी को ले कर बवाल, हत्या आरोपी को बनाया गया जिला महामंत्री



प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मंजूरी के बाद घोषित इस नई कार्यकारिणी में कुल 31 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें लालचंद यादव को भी जगह मिलने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

इस मामले पर मृतक ओमकार दुबे के भाई नागेंद्र दुबे ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने वाली पार्टी द्वारा इस तरह के आरोपों से घिरे व्यक्ति को पद देना चिंताजनक है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और उचित कार्रवाई की मांग की