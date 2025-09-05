Azamgarh News: भूत प्रेत के चक्कर में पेड़ से लटके दो दोस्त, एक की मौत दूसरा गंभीर

Azamgarh News: आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मड़या में शुक्रवार को पीपल के पेड़ से फंदा लगाकर जान देने का प्रयास करने वाले दो युवकों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सुमित निषाद (18) पुत्र अहई के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक आकाश (16) पुत्र दिनेश बताया जा रहा है। दोनों युवक शहर कोतवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। घटना स्थल शिव मंदिर परिसर के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बताया जा रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों युवकों ने फांसी लगाने का प्रयास किया था। इस दौरान सुमित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आकाश नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी आकाश ने दोबारा आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने समय रहते उसे काबू में कर लिया।
सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।