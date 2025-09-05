Azamgarh News: भूत प्रेत के चक्कर में पेड़ से लटके दो दोस्त, एक की मौत दूसरा गंभीर

स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों युवकों ने फांसी लगाने का प्रयास किया था। इस दौरान सुमित की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आकाश नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद भी आकाश ने दोबारा आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने समय रहते उसे काबू में कर लिया।