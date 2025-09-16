Azamgarh News: प्रेमी युगल पर गांव वालों ने किया हमला, कोर्ट मैरिज पर बनी बात

Azamgarh Love Story: आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के काली चौराहा, मुस्तफाबाद कुजियारी बाजार में रविवार को प्रेमी जोड़े को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। युवती के घरवालों ने युवक अरुण, पुत्र सूबेदार, निवासी बकिया लक्षीरामपुर, की जमकर पिटाई की। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची निजामाबाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया।