Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: प्रेमी युगल पर गांव वालों ने किया हमला, कोर्ट मैरिज पर बनी बात

मुस्तफाबाद कुजियारी बाजार में रविवार को प्रेमी जोड़े को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। युवती के घरवालों ने युवक अरुण, पुत्र सूबेदार, निवासी बकिया लक्षीरामपुर, की जमकर पिटाई की। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई और हड़कंप मच गया।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Sep 16, 2025

Breaking News: आज की ताज़ा खबरें

Azamgarh Love Story: आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के काली चौराहा, मुस्तफाबाद कुजियारी बाजार में रविवार को प्रेमी जोड़े को परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। युवती के घरवालों ने युवक अरुण, पुत्र सूबेदार, निवासी बकिया लक्षीरामपुर, की जमकर पिटाई की। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची निजामाबाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया।

पुलिस पूछताछ में युवक अरुण ने स्वीकार किया कि वह पिछले एक साल से युवती के साथ प्रेम-प्रसंग में है और दोनों के बीच सच्चा प्रेम है। अरुण ने यह भी बताया कि दोनों 24 सितंबर को कोर्ट मैरिज करेंगे। युवक पक्ष ने लिखित समझौता पुलिस को सौंपा। इसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर दोनों पक्षों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: प्रेमी युगल पर गांव वालों ने किया हमला, कोर्ट मैरिज पर बनी बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.