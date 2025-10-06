15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

मनमाड़-इंदौर रेल(Manmad-Indore Rail line) संघर्ष समिति सदस्य मनोज मराठे ने बताया कि परियोजना में 62 प्रतिशत निजी और 38 प्रतिशत शासकीय भूमि अधिग्रहित की जाएगी। आगामी सप्ताह में सेंधवा सहित अन्य क्षेत्रों की सूची भी जारी की जाएगी। भूमि अधिग्रहण पूर्ण होते ही रेलवे द्वारा ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत जुलवानिया और छोटी खरगोन के बीच नया रेलवे स्टेशन बनेगा। यह स्टेशन राजपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर होगा। बता दें कि पिछले वर्ष से भूमि अभिलेख अपडेट न होने से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना की प्रक्रिया अटकी हुई थी। कलेक्टर जयति सिंह के प्रयासों से इसे गति मिली।