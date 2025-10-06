Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

Manmad-Indore Rail: बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना ने एक बार फिर गति पकड़ी है। रेलवे ने परियोजना के लिए बड़वानी जिले के राजपुर तहसील में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

2 min read

बड़वानी

image

Avantika Pandey

Oct 06, 2025

Manmad-Indore Rail line farmers land

Manmad-Indore Rail line farmers land (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Manmad-Indore Rail Line: बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना ने एक बार फिर गति पकड़ी है। रेलवे ने परियोजना के लिए बड़वानी जिले के राजपुर तहसील में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां पर रेलवे द्वारा 15 गांवों की करीब 10 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसमें 808 किसानों की निजी भूमि भी शामिल है।

रेलवे बोर्ड द्वारा मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20ए व 20ई के तहत अधिसूचना जारी की है। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसी तरह की आपत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर अनुभाग अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी राजपुर के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

कलेक्टर जयति सिंह के प्रयासों से मिली गति

मनमाड़-इंदौर रेल(Manmad-Indore Rail line) संघर्ष समिति सदस्य मनोज मराठे ने बताया कि परियोजना में 62 प्रतिशत निजी और 38 प्रतिशत शासकीय भूमि अधिग्रहित की जाएगी। आगामी सप्ताह में सेंधवा सहित अन्य क्षेत्रों की सूची भी जारी की जाएगी। भूमि अधिग्रहण पूर्ण होते ही रेलवे द्वारा ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना के तहत जुलवानिया और छोटी खरगोन के बीच नया रेलवे स्टेशन बनेगा। यह स्टेशन राजपुर से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर होगा। बता दें कि पिछले वर्ष से भूमि अभिलेख अपडेट न होने से भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना की प्रक्रिया अटकी हुई थी। कलेक्टर जयति सिंह के प्रयासों से इसे गति मिली।

इतने गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भूमि अधिग्रहण राजपुर तहसील के सालीकला से प्रारंभ होगी। यहां गेट नंबर 309 से 132 किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी। इसके बाद नांदेड के 39, मातमुर के 85, बालसमुद के 73, ओझर के 32, सांगवी के 100, देवला के 30, जुलवानिया के 96, निहाली के 22, छोटी खरगोन के 15, वासवी के 150, कुसमारी के 65, मुंडला के 27, रेवा बुजुर्ग के 57 और खजूरी गांव के 68 किसानों की भूमि सूची में शामिल है।

परियोजना से विकास को मिलेगी रफ्तार

मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इसके धरातल पर उतरने से क्षेत्र के विकास को नई रतार मिलेगी। जुलवानिया और छोटी खरगोन के बीच नया रेलवे स्टेशन बनने से आसपास के क्षेत्र के किसानों की सब्जी और अन्य कृषि उपज का व्यापार और तेज गति से होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है। रहवासियों को उमीद है कि रेलवे लाइन बनने से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक्टिव, 24 घंटे के अंदर गरज चमक के साथ होगी बारिश, चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Heavy Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Badwani / 15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्टांप शुल्क में 400% तक बढ़ोतरी, छोटे दस्तावेज़ से लेकर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी हुए महंगे, ये है कारण

stamp duty hike Geo Tagging property affidavit badwani mp news
बड़वानी

महिला कांस्टेबल से अत्याचार के मामले में घिरा भाजपा नेता, जयस ने दी चेतावनी

bjp leader accused tribal woman constable case jays mp news
बड़वानी

ये क्या? PM आवास घरों को तहसील कोर्ट ने बताया ‘अतिक्रमण’, 40 परिवारों को भेजा नोटिस

tehsil court notice pm awas homes declared encroachment badwani mp news
बड़वानी

‘बंगाली डॉक्टर’ ने लगाया बच्चे को इंजेक्शन, काला पड़ा मासूम का शरीर, अंडकोष में आई सूजन

5 year old child died wrong treatment by quack doctor badwani mp news
बड़वानी

आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे लोग लेकिन अर्थी पर जिंदा था शख्स

funeral of a living person
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.