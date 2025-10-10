लाड़ली बहना योजना: हजारों महिलाओं के कटे नाम, आंकड़ों में हुआ बड़ा बदलाव

गांवों में पंजीयन के समय बड़ी संख्या में महिलाएं निरक्षर थीं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे। उस समय पंचायतों और निकायों ने कैंप लगाकर आधार और समग्र आईडी लिंक कर डीबीटी से खाता जोड़ा, लेकिन जन्म तिथि न होने पर अनुमानित उम्र दर्ज कर दी गई। अब यही अनुमानित उम्र पोर्टल में 60 वर्ष या उससे अधिक दिख रही है और सिस्टम उन्हें स्वतः अपात्र मानकर लाभ रोक रहा है, जबकि वास्तव में कई महिलाएं अभी 50-55 वर्ष की ही हैं। (mp news)