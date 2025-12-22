22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

बर्थडे के दिन बाथरूम में नहाने गई 17 साल की लड़की, हो गई मौत

MP News: मध्यप्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक तरफ परिवार जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। घर में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ 17 साल की बेटी की अचानक मौत ने परिवार को सदमे में डाल दिया।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Avantika Pandey

Dec 22, 2025

Cardiac arrest on birthday Girl dies at 17 in mp

जन्मदिन के दिन ही किशोरी की मौत (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News:मध्यप्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के मोतीबाग चौक क्षेत्र में उस समय शोक की लहर छा गई। जब प्रतिष्ठित नमकीन कारखाना संचालक परिवार की किशोरी की हृदय गति रुकने से अचानक मौत हो गई। घटना ने परिजनों सहित अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। नमकीन कारखाना संचालक व्यवसायी की बेटी की शुक्रवार कार्डियक अरेस्ट(cardiac arrest) से मौत हो गई। उसी दिन उसका 17 वां जन्मदिन भी था।

मातम में बदला खुशी का माहौल

एक तरफ परिवार जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। घर में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ बेटी की अचानक मौत ने परिवार को सदमे में डाल दिया। खुशी का माहौल एक पल में मातम में बदल गया। रविवार को आयोजित हुई शोक बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन ने श्रद्धांजलि दी।

परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो….

परिजन ने बताया कि ट्विंकल राजेंद्र गोयल पूरी तरह स्वस्थ थी कोई परेशानी नहीं थी। जन्मदिन पर अपने भाई को मनपसंद केक बनाने का कहकर बाथरूम में नहाने चली गई। आधे घंटे बाद भी नहीं निकली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो ट्विंकल अचेत अवस्था में पड़ी थी।

हृदय गति रुक जाने से मौत

परिजन तत्काल ट्विंकल को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने किशोरी की मौत कार्डियक अरेस्ट(cardiac arrest), हृदय गति रुक जाने से होना बताया। इस अप्रत्याशित घटना से परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में शोक की लहर छा गई।

चाचा के निधन की खबर सुनकर भतीजे की मौत

मौत का एक चौंकाने वाला मामला सागर जिले से भी सामने आया है। लंबी बीमारी के चलते शहर के हीरालाल शर्मा अन्ना चाचा के निधन की खबर जैसे ही उनके भतीजे सुधीर शर्मा को मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने लगा, पल्स रेट भी गिर गया। आनन-फानन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। 20 दिसंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 20 दिसंबर को ही अन्ना चाचा की तेरहवीं थी।

ये भी पढ़ें

बाबरी मस्जिद विवाद: एमपी में भाजपा नेता ने सार्वजनिक शौचालय का नाम रखा ‘बाबर’
अशोकनगर
BJP leader names public toilet Babar in MP Aahoknagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 10:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Badwani / बर्थडे के दिन बाथरूम में नहाने गई 17 साल की लड़की, हो गई मौत

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार

badwani
बड़वानी

एमपी में महिला अफसर ने की आत्महत्या, जानिए पति से किस बात को लेकर हुआ विवाद

Borali CHO Angoorbala Lonkhede committed suicide
बड़वानी

लाड़ली बहना योजना: हजारों महिलाओं के कटे नाम, आंकड़ों में हुआ बड़ा बदलाव

ladli behna yojana portal error women names cut mp news
बड़वानी

15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

Manmad-Indore Rail line farmers land
बड़वानी

स्टांप शुल्क में 400% तक बढ़ोतरी, छोटे दस्तावेज़ से लेकर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी हुए महंगे, ये है कारण

stamp duty hike Geo Tagging property affidavit badwani mp news
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.