बर्थडे के दिन बाथरूम में नहाने गई 17 साल की लड़की, हो गई मौत

मौत का एक चौंकाने वाला मामला सागर जिले से भी सामने आया है। लंबी बीमारी के चलते शहर के हीरालाल शर्मा अन्ना चाचा के निधन की खबर जैसे ही उनके भतीजे सुधीर शर्मा को मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने लगा, पल्स रेट भी गिर गया। आनन-फानन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। 20 दिसंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 20 दिसंबर को ही अन्ना चाचा की तेरहवीं थी।