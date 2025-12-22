बर्थडे के दिन बाथरूम में नहाने गई 17 साल की लड़की, हो गई मौत

जन्मदिन के दिन ही किशोरी की मौत (फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News:मध्यप्रदेश के बड़वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के मोतीबाग चौक क्षेत्र में उस समय शोक की लहर छा गई। जब प्रतिष्ठित नमकीन कारखाना संचालक परिवार की किशोरी की हृदय गति रुकने से अचानक मौत हो गई। घटना ने परिजनों सहित अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। नमकीन कारखाना संचालक व्यवसायी की बेटी की शुक्रवार कार्डियक अरेस्ट(cardiac arrest) से मौत हो गई। उसी दिन उसका 17 वां जन्मदिन भी था।
एक तरफ परिवार जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। घर में खुशी का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ बेटी की अचानक मौत ने परिवार को सदमे में डाल दिया। खुशी का माहौल एक पल में मातम में बदल गया। रविवार को आयोजित हुई शोक बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन ने श्रद्धांजलि दी।
परिजन ने बताया कि ट्विंकल राजेंद्र गोयल पूरी तरह स्वस्थ थी कोई परेशानी नहीं थी। जन्मदिन पर अपने भाई को मनपसंद केक बनाने का कहकर बाथरूम में नहाने चली गई। आधे घंटे बाद भी नहीं निकली, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा तो ट्विंकल अचेत अवस्था में पड़ी थी।
परिजन तत्काल ट्विंकल को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक ने किशोरी की मौत कार्डियक अरेस्ट(cardiac arrest), हृदय गति रुक जाने से होना बताया। इस अप्रत्याशित घटना से परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में शोक की लहर छा गई।
मौत का एक चौंकाने वाला मामला सागर जिले से भी सामने आया है। लंबी बीमारी के चलते शहर के हीरालाल शर्मा अन्ना चाचा के निधन की खबर जैसे ही उनके भतीजे सुधीर शर्मा को मिली तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। ब्लड प्रेशर कम होने लगा, पल्स रेट भी गिर गया। आनन-फानन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। 20 दिसंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 20 दिसंबर को ही अन्ना चाचा की तेरहवीं थी।
