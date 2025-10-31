Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार

mp news: हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, हादसे में कुल 56 यात्री हुए घायल, इनमें से दो की हालत गंभीर...।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

badwani

Narmada Parikrama pilgrim Bus overturns

mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी में शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं से भरी एक बस खेतिया पाटी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बड़वानी से खेतिया की ओर आ रही थी इसी दौरान बायगौर गांव के आगे घाट क्षेत्र में उतार और अंधे मोड़ पर असंतुलित होकर बस क्लीनर साइड की ओर पलट गई। सौभाग्य से बस खाई में गिरने से बच गई, क्योंकि सड़क किनारे लगी सुरक्षा तारों ने उसे रोक लिया। गौरतलब है कि जिस स्थान पर बस पलटी, उसके पास ही गहरी खाई थी।

हादसा होते ही मची चीख पुकार

बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत शुरू की। इसके बाद खेतिया, पानसेमल और पाटी क्षेत्रों से पुलिस टीमों के साथ-साथ बड़वानी से भी पुलिस तथा रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा। कुछ ही देर में कलेक्टर जयती सिंह, पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, एडिशनल एसपी धीरज बब्बर, विधायक श्याम बर्डे सहित प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। हादसे में घायल श्रद्धालुओं को तुरंत 108 और अन्य वाहनों से स्वास्थ्य केंद्र खेतिया भेजा गया। खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश ने बताया कि घटना में एक महिला श्रद्धालु सुगनबाई पति बद्रीसिंह निवासी जामदा, जिला धार की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को मामूली चोटें होने पर छुट्टी दे दी गई, जबकि 56 यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से दो की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है।

नया मार्ग, परंतु अंधे मोड़ खतरे का कारण

खेतिया, बोकराटा पाटी मार्ग हाल ही में विकसित किया गया है, लेकिन इसमें कई अंधे मोड़ हैं। जहां वाहन अक्सर असंतुलित हो जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा संकेतों और साइड रेलिंग की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि बस में इंदौर जिले के बेटमा और आसपास से नर्मदा परिक्रमा पर निकले समूह के सदस्य थे।

ये भी पढ़ें

एमपी में हनुमान मंदिर में घुसी तेज रफ्तार बस, मची चीख पुकार
सागर
SAGAR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 09:10 pm

Published on:

31 Oct 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Badwani / एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में महिला अफसर ने की आत्महत्या, जानिए पति से किस बात को लेकर हुआ विवाद

Borali CHO Angoorbala Lonkhede committed suicide
बड़वानी

लाड़ली बहना योजना: हजारों महिलाओं के कटे नाम, आंकड़ों में हुआ बड़ा बदलाव

ladli behna yojana portal error women names cut mp news
बड़वानी

15 गांवों के 808 किसानों की ली जाएगी जमीन, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट

Manmad-Indore Rail line farmers land
बड़वानी

स्टांप शुल्क में 400% तक बढ़ोतरी, छोटे दस्तावेज़ से लेकर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट भी हुए महंगे, ये है कारण

stamp duty hike Geo Tagging property affidavit badwani mp news
बड़वानी

महिला कांस्टेबल से अत्याचार के मामले में घिरा भाजपा नेता, जयस ने दी चेतावनी

bjp leader accused tribal woman constable case jays mp news
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.