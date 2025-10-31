एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार

Narmada Parikrama pilgrim Bus overturns
mp news: मध्यप्रदेश के बड़वानी में शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं से भरी एक बस खेतिया पाटी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस बड़वानी से खेतिया की ओर आ रही थी इसी दौरान बायगौर गांव के आगे घाट क्षेत्र में उतार और अंधे मोड़ पर असंतुलित होकर बस क्लीनर साइड की ओर पलट गई। सौभाग्य से बस खाई में गिरने से बच गई, क्योंकि सड़क किनारे लगी सुरक्षा तारों ने उसे रोक लिया। गौरतलब है कि जिस स्थान पर बस पलटी, उसके पास ही गहरी खाई थी।
बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत शुरू की। इसके बाद खेतिया, पानसेमल और पाटी क्षेत्रों से पुलिस टीमों के साथ-साथ बड़वानी से भी पुलिस तथा रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा। कुछ ही देर में कलेक्टर जयती सिंह, पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, एडिशनल एसपी धीरज बब्बर, विधायक श्याम बर्डे सहित प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। हादसे में घायल श्रद्धालुओं को तुरंत 108 और अन्य वाहनों से स्वास्थ्य केंद्र खेतिया भेजा गया। खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश ने बताया कि घटना में एक महिला श्रद्धालु सुगनबाई पति बद्रीसिंह निवासी जामदा, जिला धार की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को मामूली चोटें होने पर छुट्टी दे दी गई, जबकि 56 यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से दो की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है।
खेतिया, बोकराटा पाटी मार्ग हाल ही में विकसित किया गया है, लेकिन इसमें कई अंधे मोड़ हैं। जहां वाहन अक्सर असंतुलित हो जाते हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा संकेतों और साइड रेलिंग की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बताया जा रहा है कि बस में इंदौर जिले के बेटमा और आसपास से नर्मदा परिक्रमा पर निकले समूह के सदस्य थे।
