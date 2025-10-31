एमपी में बड़ा हादसा, नर्मदा परिक्रमावासियों की बस पलटी, 63 यात्री थे सवार

बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत शुरू की। इसके बाद खेतिया, पानसेमल और पाटी क्षेत्रों से पुलिस टीमों के साथ-साथ बड़वानी से भी पुलिस तथा रेस्क्यू दल घटनास्थल पर पहुंचा। कुछ ही देर में कलेक्टर जयती सिंह, पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर, एडिशनल एसपी धीरज बब्बर, विधायक श्याम बर्डे सहित प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ टीम भी मौके पर जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। हादसे में घायल श्रद्धालुओं को तुरंत 108 और अन्य वाहनों से स्वास्थ्य केंद्र खेतिया भेजा गया। खेतिया थाना प्रभारी सुरेंद्र कनेश ने बताया कि घटना में एक महिला श्रद्धालु सुगनबाई पति बद्रीसिंह निवासी जामदा, जिला धार की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों को मामूली चोटें होने पर छुट्टी दे दी गई, जबकि 56 यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया। इनमें से दो की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया है।