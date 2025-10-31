एमपी में हनुमान मंदिर में घुसी तेज रफ्तार बस, मची चीख पुकार

हादसा सागर के सानौधा थाना क्षेत्र में गढ़ाकोटा रोड पर स्थित बरपानी पुराई की तलाई के पास हुआ। बस क्रमांक GJ 14 X 5295 सीधी जिले से गुजरात के सूरत जा रही थी। जब बस बरपानी पुराई की तलाई के पास पहुंची तो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर से जा टकराई। बस की टक्कर से हनुमान मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है हालांकि मूर्ति सुरक्षित है। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।