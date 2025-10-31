एमपी में हनुमान मंदिर में घुसी तेज रफ्तार बस, मची चीख पुकार

speedy Bus Collided With Hanuman Mandir one death two injured
mp news: मध्यप्रदेश के सागर में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर रोड किनारे बने हनुमान मंदिर से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार एक युवती की मौत हो गई तो वहीं बस के ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जो बस हादसे का शिकार हुई है वो सीधी से गुजरात के सूरत जा रही थी। इसी दौरान बरपानी पुराई की तलाई के पास ये हादसा हुआ।
हादसा सागर के सानौधा थाना क्षेत्र में गढ़ाकोटा रोड पर स्थित बरपानी पुराई की तलाई के पास हुआ। बस क्रमांक GJ 14 X 5295 सीधी जिले से गुजरात के सूरत जा रही थी। जब बस बरपानी पुराई की तलाई के पास पहुंची तो तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर से जा टकराई। बस की टक्कर से हनुमान मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है हालांकि मूर्ति सुरक्षित है। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती बस में सामने की तरफ केबिन में बैठी थी और उसे गंभीर चोटें आई थीं। मरने वाली युवती नर्स बताई जा रही है, हादसे में बस ड्राइवर समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सानौधा थाना प्रभारी भरत सिंह ने बताया कि दुर्घटना में एक की मौत हुई है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में जांच की जा रही है।
