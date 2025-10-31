एमपी में ’20 हजार’ की रिश्वत लेते ‘सरपंच’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में आए दिन लोकायुक्त के द्वारा रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मगर, बावजूद उसके घूस लेने के मामले में कमी नहीं आ रही है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले से सामने आया है। जहां सरपंच को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है।
आवेदक राधेश्याम बंजारा निवासी नायक कॉलोनी ग्राम धनोरा जिला सिवनी ने बताया कि उसने आबादी की जमीन पर मकान निर्माण की शुरुआत की थी। जिसमें सरपंच दिनेश कुमार के द्वारा आपत्ति ली गई थी। साथ ही कहा गया था कि यदि घर बनवाना है तो मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे।
सत्यापन कराने के बाद शुक्रवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सरपंच दिनेश कुमार को पहली किस्त के 20 हजार रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।
