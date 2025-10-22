एमपी में महिला अफसर ने की आत्महत्या, जानिए पति से किस बात को लेकर हुआ विवाद

Borali CHO Angoorbala Lonkhede committed suicide
CHO Angoorbala Lonkhede - एमपी में एक महिला अफसर ने आत्महत्या कर ली। प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय के पास यह दर्दनाक घटना घटी। अफसर अपनी स्कूटी से घर से निकली और पुल से नर्मदा नदी में कूद गई। उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। छोटी कसरावद में बुधवार सुबह यह वारदात हुई। मृतका बोराली गांव में कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानि सीएचओ थीं। डॉक्टर पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी ने मंगलसूत्र लाने को कहा था। मैं भूल गया और बाद में लेकर आने का वादा किया लेकिन वे नाराज हो गईं। गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
बड़वानी के कल्याणपुरा की अंगूरबाला लोनखेड़े ने नर्मदा में छलांग लगाकर आत्महत्या की। वे स्कूटी से पुल पर पहुंचीं और उसे वहीं खड़ी कर नीचे कूद गईं। राहगीरों ने उन्हें नीचे छलांग देख तुरंत पुलिस और वहां के नाविकों को सूचित किया। एसडीआरएफ की टीम ने अंगूरबाला को तुरंत नदी से निकालकर अस्पताल भेजा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
40 वर्षीय अंगूरबाला राजपुर के बोराली में सीएचओ के रूप में पदस्थ थीं। पति डॉ. कृष्णा लोनखेड़े बच्चों के डॉक्टर हैं और इंदौर में प्रेक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि अंगूरबाला मंगलसूत्र नहीं लाने से नाराज थीं। मैंने उनसे बाद में मंगलसूत्र लाने का वादा किया। सुबह करीब 9.30 बजे इस बात पर विवाद हो गया। अंगूरबाला स्कूटी लेकर घर से निकल गईं।
डॉ. कृष्णा लोनखेड़े के अनुसार पत्नी गुस्से में थीं। मुझे अंदेशा हुआ कि कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए मैं भी गाड़ी से उनके पीछे भागा और डायल 100 को भी सूचना दी। हालांकि उन्हें बचा नहीं पाए। डॉ. कृष्णा लोनखेड़े के मुताबिक वे अपने बेटे और बेटी के साथ दीवाली मनाने कल्याणपुरा आए थे।
