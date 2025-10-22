एमपी में महिला अफसर ने की आत्महत्या, जानिए पति से किस बात को लेकर हुआ विवाद

CHO Angoorbala Lonkhede - एमपी में एक महिला अफसर ने आत्महत्या कर ली। प्रदेश के बड़वानी जिला मुख्यालय के पास यह दर्दनाक घटना घटी। अफसर अपनी स्कूटी से घर से निकली और पुल से नर्मदा नदी में कूद गई। उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। छोटी कसरावद में बुधवार सुबह यह वारदात हुई। मृतका बोराली गांव में कम्युनिटी हेल्थ अफसर यानि सीएचओ थीं। डॉक्टर पति ने पुलिस को बताया कि पत्नी ने मंगलसूत्र लाने को कहा था। मैं भूल गया और बाद में लेकर आने का वादा किया लेकिन वे नाराज हो गईं। गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।