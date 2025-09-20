महिला कांस्टेबल से अत्याचार के मामले में घिरा भाजपा नेता, जयस ने दी चेतावनी

संगठन ने आरोप लगाया कि पीड़िता को केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। जयस ने मांग की है कि निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता महिला पुलिस कांस्टेबल ने अजय यादव पर छेड़छाड़ और अत्याचार का मामला दर्ज कराया है। एफआइआर में एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं। जयस नेताओं का कहना है राजनीतिक रसूख के चलते मामले को दबाने की कोशिश हो रही है।