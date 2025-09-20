सैलानियों के लिए गुड न्यूज़, अक्टूबर से खुलेगा ये टाइगर रिजर्व, कोर जोन में घूमने का मिलेगा मौका

panna tiger reserve: एक सैकड़ा से भी अधिक बाघों वाले पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों की दहाड़ सात समुंदर से भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। इसे आगामी एक अक्टूबर से फिर से पर्यटकों के लिए खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि बारिश का दौर अभी तक जारी रहने से यहां अभी सड़कों की मरमत का काम शुरू नहीं हो सका है। करीब एक महीने से ऑनलाइन टिकटों (online tickets) की एडवांस बुकिंग चल रही है। पहले सप्लाह के लिए करीब सभी सीटें भी फुल हो चुकी हैं।