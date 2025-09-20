बड़ी खबर: युवा भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत, पत्रकार दोस्त ने भी गवाई जान

चंदेरी से करीब 35 किमी दूर और ललितपुर से 8 किमी दूर सिलगन फाटक के पास यह घटना हुई। कार का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। ललितपुर पुलिस का कहना है कि कार अनियंत्रित होकर पलटी या किसी जानवर को बचाने के प्रयास में पलटी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं क्षेत्र में चर्चा है कि पांचों दोस्त गुरुवार शाम करीब छह बजे ही ललितपुर गए थे दिव्यांश गुप्ता की कार थी और दिव्यांश घर पर बिना बताए कार लेकर गया था। लेकिन इस घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया और दो युवकों की मौत से माहौल गमगीन रहा। (MP News)