बड़ी खबर: युवा भाजपा नेता की सड़क हादसे में मौत, पत्रकार दोस्त ने भी गवाई जान

bjp leader died in car accident: पांच दोस्त कार से चंदेरी से ललितपुर घूमने गए थे, लेकिन वापस लौटते समय कार भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में दो युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई और तीन घायल हो गए। जिनमें से एक को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक पत्रकार और एक भाजपा नेता शामिल है। (MP News)
मामला उप्र के ललितपुर से करीब आठ किमी दूर ललितपुर चंदेरी रोड पर गुरुवार-शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे का है। जहां सिलगन फाटक के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी खाते हुए, सड़क से 25-30 फीट दूर स्थित एक पत्थर की कच्ची दीवार से टकराकर अंदर जा गिरी।
इस घटना में चंदेरी के दिल्ली दरवाजा क्षेत्र निवासी पत्रकार 40 वर्षीय राहुल याग्निक पुत्र भगवानदास यांत्रिक और चंदेरी के बसंती गली निवासी भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री 25 वर्षीय निखिल पुत्र शिवनारायण पस्तौर की मौत हो गई। वहीं हरकुंड चुंगीनाका चंदेरी निवासी 25 वर्षीय दिव्यांश गुप्ता को गंभीर घायल होने से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है और भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन और 25 वर्षीय निकित चौबे को ललितपुर में भर्ती कराया गया। (MP News)
बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि कार अनियंत्रित होकर कई पलटी खाई तो निखिल पस्तौर कार से दूर जा गिरे और राहुल याग्रिक कार मैं अंदर दब गए। घायल निकित चौबे कार का कांच तोड़कर बाहर निकला और मोबाइल ढूंढकर परिजनों को सूचना दी और ललितपुर में परिचित को सूचना दी। इससे सूचना मिली तो ललितपुर पुलिस ने पहुंबकर घायलों व मृतकों को अस्पताल पहुंबाया। रात में परिजनों को जानकारी मिली तो वह ललितपुर पहुंचे। (MP News)
चंदेरी से करीब 35 किमी दूर और ललितपुर से 8 किमी दूर सिलगन फाटक के पास यह घटना हुई। कार का अनियंत्रित होकर पलटना बताया जा रहा है। ललितपुर पुलिस का कहना है कि कार अनियंत्रित होकर पलटी या किसी जानवर को बचाने के प्रयास में पलटी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं क्षेत्र में चर्चा है कि पांचों दोस्त गुरुवार शाम करीब छह बजे ही ललितपुर गए थे दिव्यांश गुप्ता की कार थी और दिव्यांश घर पर बिना बताए कार लेकर गया था। लेकिन इस घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया और दो युवकों की मौत से माहौल गमगीन रहा। (MP News)
ललितपुर से करीब 8 किमी दूर चंदेरी-ललितपुर रोड पर यह हादसा हुआ है। कार अनियंत्रित होकर पलटी या किसी जानवर को बचाने के प्रयास में पलटी है।इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकी। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर घायल को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दो घायलों को ललितपुर अस्पताल में भर्ती कराया था जिनकी अस्पताल से छुट्टी हो गई है।- अनुराग अवस्थी, एसएचओ थाना ललितपुर