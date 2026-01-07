7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अशोकनगर

गहरी नींद में सोई थी पत्नी, पति की साजिश सुन उड़ जाएंगे होश…कांप जाएगी रूह

MP News: एमपी के अशोकनगर के अमाही ताल की घटना, पति ने रची खौफनाक साजिश, पत्नी को जल्दी सुलाया, गहरी नींद आते ही किया काम तमाम...

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Sanjana Kumar

Jan 07, 2026

MP News Wife Murder Case

MP News Wife Murder Case: (photo: patrika modification)

MP News: जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत अमाही ताल गांव से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पति ने आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने शव को आग का भी प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, रानी(26) और पति नन्नू आदिवासी के बीच अनबन चल रही थी।

पत्नी को जल्दी सुलाया और फिर

घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। रात में पति ने साजिश के तहत पत्नी को जल्दी सुला दिया। जैसे ही रानी गहरी नींद में सोई, आरोपी ने गले में गमछा लपेट कर उसका गला घोट दिया। दम घुटने से रानी की मौत हो गई। रानी के दो बच्चे थे, जो अनाथ हो गए।

घर से धुआं उठता देख पहुंचे पड़ोसी

आरोपी ने सबूत मिटाने शव को कंबल में लपेटकर जलाने की कोशिश की। उसने आग लगा दी और धुआं देख पड़ोसी तुरंत पहुंचे और आग बुझाई। ससुराल पक्ष ने पहले मायके वालों को गुमराह करते हुए बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन मायके पक्ष ने एमपी पुलिस को सूचना दी। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

VB Jiram ji Bill के फायदे बताने सड़क पर उतरेगी सरकार नुकसान बता रही कांग्रेस पर पलटवार
भोपाल
MP BJP News in hindi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / गहरी नींद में सोई थी पत्नी, पति की साजिश सुन उड़ जाएंगे होश…कांप जाएगी रूह

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

127 दिन छुट्टी… 2026 में सरकारी दफ्तरों में जाने से पहले देख लें कैलेंडर

government offices holidays mp 2026 calendar
अशोकनगर

एमपी में ‘सट्टा किंग’ के साम्राज्य पर चला ‘बुलडोजर’, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहे तैनात

bulldozer action in ashoknagar
अशोकनगर

MP में 2 नदियों पर नए ब्रिज, 5 बायपास बनेंगे, 3 ROB का भी होगा निर्माण, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

bypass roads construction new bridge on 2 rivers ROB ashoknagar mp news
अशोकनगर

जहां सीता मां ने लव-कुश को दिया जन्म, वहां ‘चिकनी चमेली..’ गाने पर नाचीं डांसर्स, देखें वीडियो

karila dham obscene dance video ashoknagar mp viral news
अशोकनगर

सट्टा किंग आजाद के 'साम्राज्य' पर 'संकट', 7 दिन में होगा बड़ा एक्शन

ashoknagar
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.