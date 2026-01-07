गहरी नींद में सोई थी पत्नी, पति की साजिश सुन उड़ जाएंगे होश…कांप जाएगी रूह

MP News Wife Murder Case: (photo: patrika modification)
MP News: जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत अमाही ताल गांव से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पति ने आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने शव को आग का भी प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, रानी(26) और पति नन्नू आदिवासी के बीच अनबन चल रही थी।
घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। रात में पति ने साजिश के तहत पत्नी को जल्दी सुला दिया। जैसे ही रानी गहरी नींद में सोई, आरोपी ने गले में गमछा लपेट कर उसका गला घोट दिया। दम घुटने से रानी की मौत हो गई। रानी के दो बच्चे थे, जो अनाथ हो गए।
आरोपी ने सबूत मिटाने शव को कंबल में लपेटकर जलाने की कोशिश की। उसने आग लगा दी और धुआं देख पड़ोसी तुरंत पहुंचे और आग बुझाई। ससुराल पक्ष ने पहले मायके वालों को गुमराह करते हुए बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन मायके पक्ष ने एमपी पुलिस को सूचना दी। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग