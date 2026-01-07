गहरी नींद में सोई थी पत्नी, पति की साजिश सुन उड़ जाएंगे होश…कांप जाएगी रूह

MP News: जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत अमाही ताल गांव से रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पति ने आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने शव को आग का भी प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, रानी(26) और पति नन्नू आदिवासी के बीच अनबन चल रही थी।